Аршавин — о Саусе в «Спартаке»: рад, что «Зенит» должен получить процент от продажи

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, что рад за полузащитника Владислава Сауся, перешедшего в московский «Спартак» из «Балтики» в нынешнем январе. Контракт с 22‑летним игроком рассчитан до лета 2030 года.

«Балтика» должна была кого‑то продавать. И Влад был одним из тех, кто был востребован на рынке. В принципе, я за него рад. Рад, что «Зенит» должен получить процент от продажи Сауся. Это было в договоре с «Балтикой», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Саусь перешёл в «Балтику» из «Зенита» в 2024 году. Полузащитник находился в системе сине-бело-голубых с 2021 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами.

Материалы по теме Аршавин: Козлов как минимум не испортит ЦСКА

Самые титулованные футбольные клубы России: