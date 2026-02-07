Скидки
Нант — Олимпик Лион. Прямая трансляция
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм: онлайн-трансляция матча 25-го тура АПЛ 2025/2026 начнется в 15:30

«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: онлайн-трансляция матча 25-го тура АПЛ начнётся в 15:30
Комментарии

Сегодня, 7 февраля, состоится матч 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между клубами «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
07 февраля 2026, суббота. 15:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
После 24 туров английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 41 очко и занимает четвёртое место. «Тоттенхэм» заработал 29 очков и располагается на 14-й строчке турнирной таблицы.

В 26-м туре манкунианцы встретятся с «Вест Хэм Юнайтед», а «шпоры» — с «Ньюкаслом». Обе игры пройдут 10 февраля.

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
