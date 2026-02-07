«Вулверхэмптон» — «Челси»: онлайн-трансляция матча 25-го тура АПЛ начнётся в 18:00

Сегодня, 7 февраля, состоится матч 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Вулверхэмптон» и «Челси». Игра пройдёт на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Джарред Джиллетт из Австралии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Челси» занимает пятое место в таблице АПЛ с 40 очками в 24 играх. Отставание от располагающегося на четвёртой строчке «Манчестер Юнайтед» составляет одно очко. «Вулверхэмптон» в текущем розыгрыше набрал лишь восемь очков и идёт последним.