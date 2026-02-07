Скидки
Нант — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Sport.es назвал игрока, с которым «Барселона» намерена продлить контракт после Фермина

Комментарии

После продления контракта с полузащитником Фермином Лопесом следующей стратегической задачей спортивного директора «Барселоны» Деку является пролонгация трудового соглашения с нападающим Ферраном Торресом. Контракт форварда истекает летом 2027 года. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, несколько клубов будут претендовать на 25-летнего футболиста. Однако Торрес и «Барселона» с оптимизмом смотрят на продолжение сотрудничества, что способно помочь на грядущих встречах по обсуждению нового контракта.

Торрес играет за «блауграну» с января 2022 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Комментарии
