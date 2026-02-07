«Арсенал» — «Сандерленд»: онлайн-трансляция матча 25-го тура АПЛ начнётся в 18:00

Сегодня, 7 февраля, состоится матч 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Арсенал» и «Сандерленд». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Сэмюэл Барротт (Англия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ с 53 очками в 24 играх. Отрыв от располагающегося на второй строчке «Манчестер Сити» составляет шесть очков. «Сандерленд» набрал 36 очков в текущем розыгрыше. Команда занимает восьмое место.