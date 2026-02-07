Скидки
Главная Футбол Новости

Глеб: Головин мог бы заиграть в АПЛ и Ла Лиге. У него хорошие скорость, удар, передача

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб поделился мнением, как российский полузащитник «Монако» Александр Головин мог бы проявить себя в АПЛ и Ла Лиге.

— Многие говорят, что Головин перестал прогрессировать в монегаском клубе. Как, на ваш взгляд, он бы себя проявил в АПЛ или Ла Лиге, где вы выступали?
— Думаю, он мог бы заиграть как в АПЛ, так и Ла Лиге. У него хорошие скорость, удар, передача. В любом случае он молодец, что так долго выступает на высоком уровне. Понятно, что любому хочется развиваться, идти вперёд шаг за шагом, но многое зависит от удачи, — приводит слова Глеба «РБ Спорт».

Головин играет за «Монако» с лета 2018 года. За этот период полузащитник принял участие в 255 матчах во всех турнирах, в которых отметился 36 голами и 42 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

