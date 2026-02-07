Скидки
Нант — Олимпик Лион. Прямая трансляция
23:05 Мск
Игрокам, покинувшим Аргентину до 18 лет, закроют путь в сборную страны — The Athletiс

Аргентинская футбольная ассоциация (AFA) приняла решение, которое изменит правила вызова игроков в национальные команды. Теперь футболисты, покидающие страну и подписывающие контракты с зарубежными клубами до достижения 18 лет, не смогут быть вызваны в сборную Аргентины на любом уровне. Это мера направлена на защиту местных клубов от «кражи» молодых талантов европейскими командами. Об этом сообщает The Athletic.

По данным источника, AFA стремится закрыть юридическую лазейку, известную как patria potestad (родительская власть). Согласно аргентинскому законодательству, родители могут решать, где их дети будут жить и работать до достижения совершеннолетия. Это позволяет семьям увозить перспективных подростков в Европу, где они подписывают профессиональные контракты, оставляя аргентинским клубам лишь символическую компенсацию за обучение.

Если бы данное правило действовало ранее, мир мог бы не увидеть Лионеля Месси в сборной Аргентины. Капитан покинул «Ньюэллс Олд Бойз» и подписал контракт с «Барселоной» в 13 лет по аналогичной схеме. Теперь федерация ставит молодых игроков перед выбором: подписать первый профессиональный контракт в Аргентине или отказаться от шансов представлять страну на международной арене.

Недавний случай с 16-летним капитаном молодёжной команды «Ривер Плейт» Лукасом Скарлато, который перешёл в итальянскую «Парму», стал последней каплей для AFA. Теперь агентам и семьям придётся учитывать, что быстрый переезд в Европу по финансовым причинам автоматически лишит их детей возможности выступать за национальную команду.

