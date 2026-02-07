Скидки
Нант — Олимпик Лион. Прямая трансляция
23:05 Мск
Футбол

Энцо Фернандес ответил на вопрос о будущем на фоне слухов об интересе «Реала»

Комментарии

Полузащитник «Челси», чемпион мира Энцо Фернандес ответил на вопрос о будущем в лондонском клубе. Ранее издание Marca сообщило о недовольстве аргентинского футболиста жизнью в Англии и его желании перейти в мадридский «Реал».

«Я очень благодарен за три года, проведённые здесь. Мы прошли путь от плохого к лучшему, нахождение здесь сегодня делает меня очень счастливым. Хочу выигрывать титулы с клубом, потому что этого требует этот клуб. Я чувствую себя связанным с командой и ощущаю себя отлично, поэтому надеюсь завоевать здесь ещё много титулов», — сказал Фернандес для ESPN Argentina.

Аргентинец играет за «Челси» с января 2023 года. В нынешнем сезоне Фернандес принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2032 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 85 млн.

На Энцо Фернандеса давит жизнь в Англии, чемпион мира хочет перейти в «Реал» — Marca

