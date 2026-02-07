Кержаков: «ПСЖ» просто деклассирует «Марсель», вообще уничтожат даром. Верим в кипера

Бывший футболист сборной России Александр Кержаков поделился ожиданиями от матча 21-го тура Лиги 1, в котором «ПСЖ» примет на своём поле «Марсель». Команды сыграют в воскресенье, 8 февраля. По данным СМИ, российский вратарь Матвей Сафонов начнёт матч в стартовом составе.

«Мне кажется, здесь «ПСЖ» просто деклассирует «Марсель», абсолютно, вообще уничтожат. Уничтожат даром. Трёшку кинут даром. «На ноль» — не думаю, там всё-таки неплох Гринвуд. Он неплох, но в последнее время «Марсель» покатился. Верим в кипера. 3:0, думаю, или 3:1», — сказал Кержаков в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции с 48 очками в 20 играх, опережая идущий вторым «Ланс» на два очка. «Марсель» с 39 очками располагается на третьей строчке.