Лунёв: игра сыровата, но мы над этим работаем. Надеюсь, в сезоне увидим другое «Динамо»

Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунёв отметил, что команде требуется время для адаптации к новым требованиям и улучшения игры.

«Игра сыровата, но мы над этим работаем, другие требования. Нужно время, чтобы это всё реализовывать на поле и чтобы было общее понимание у игроков о том, как прессинговать, организовывать игру, позиционно атаковать и обороняться. Я надеюсь, что всё будет и в сезоне мы увидим другое «Динамо», — сказал Лунёв в эфире «Матч ТВ».

17 ноября 2025 года исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых был назначен Ролан Гусев. 23 декабря «Динамо» объявило о назначении специалиста главным тренером до конца сезона. После завершения первой части Мир РПЛ московская команда набрала 21 очко и занимает 10-е место.

