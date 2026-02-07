Футболисты «Райо Вальекано» подали жалобу на состояние стадиона и тренировочной базы

Игроки и тренерский штаб испанского клуба «Райо Вальекано» обратились с жалобой на инфраструктуру клуба через Ассоциацию испанских футболистов (AFE). В заявлении команда указала на проблемы с состоянием стадиона «Кампо де Вальекас» и тренировочного комплекса.

«В течение предсезонной подготовки команда почти три месяца не могла тренироваться в нашем спортивном комплексе из-за плохого состояния полей, что вынуждало нас покидать тренировочную базу и тренироваться на поле, отвечающем необходимым условиям для профессионального выполнения нашей работы.

В течение последнего месяца состояние газона на стадионе «Вальекас» было явно неудовлетворительным, и эта ситуация ухудшалась с каждой неделей. Мы считаем, что условия на поле не соответствуют минимальным требованиям для проведения матчей высшего уровня.

Ситуацию усугубляют недостатки в используемых нами ежедневно помещениях, такие как отсутствие горячей воды в душевых в некоторые дни, не всегда надлежащая уборка и устаревшие помещения, не соответствующие стандартам, предъявляемым к клубу Ла Лиги для обеспечения надлежащего профессионального обслуживания.

Мы хотим подчеркнуть, что все эти вопросы неоднократно доводились до сведения президента клуба. Однако обещанные решения и полученные до сих пор объяснения не смогли эффективно разрешить ситуацию, которая, по нашему мнению, больше не может продолжаться, поскольку мы видим, что под угрозой находятся наша физическая безопасность и основные условия труда», — говорится в заявлении игроков и тренерского штаба клуба.

На данный момент «Райо Вальекано» занимает 18-е место в таблице Ла Лиги, набрав 22 очка в 22 матчах.