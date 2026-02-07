Гвардиола отреагировал на мнение, что ему стоит сосредоточиться на футболе, а не политике

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о точке зрения, что ему стоит сфокусироваться на футболе, а не на глобальных вопросах. В конце января испанский специалист выступил на мероприятии в поддержку Палестины.

«Хорошо, а вы должны сосредоточиться и на журналистской работе. Вы не можете говорить об экономике, потому что вы не журналист, специализирующийся именно на экономике, верно? Вы ведь сосредоточены на футболе, поэтому не говорите об этом.

Они хотят, чтобы я молчал, этого хочет весь мир, не так ли? Молчать и ничего не говорить. Я думаю, что всё совершенно наоборот», — приводит слова Гвардиолы аккаунт Hayters TV на своей странице в социальной сети X.

