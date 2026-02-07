Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола отреагировал на мнение, что ему стоит сосредоточиться на футболе, а не политике

Гвардиола отреагировал на мнение, что ему стоит сосредоточиться на футболе, а не политике
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о точке зрения, что ему стоит сфокусироваться на футболе, а не на глобальных вопросах. В конце января испанский специалист выступил на мероприятии в поддержку Палестины.

«Хорошо, а вы должны сосредоточиться и на журналистской работе. Вы не можете говорить об экономике, потому что вы не журналист, специализирующийся именно на экономике, верно? Вы ведь сосредоточены на футболе, поэтому не говорите об этом.

Они хотят, чтобы я молчал, этого хочет весь мир, не так ли? Молчать и ничего не говорить. Я думаю, что всё совершенно наоборот», — приводит слова Гвардиолы аккаунт Hayters TV на своей странице в социальной сети X.

Материалы по теме
«Они готовы на всё ради власти». Гвардиола эмоционально высказался о событиях в Палестине

Самые большие стадионы мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android