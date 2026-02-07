Денис Черышев прокомментировал свой трансфер в кипрский клуб «Красава» Евгения Савина

Бывший полузащитник сборной России Денис Черышев объяснил свой переход в кипрский клуб «Красава», президентом которого является россиянин Евгений Савин. Экс-футболист «Реала», «Севильи», «Валенсии» и «Вильярреала» оставался без клуба с лета 2025-го после ухода из греческого «Паниониоса».

«Ну, конечно, я не знал, когда он [Савин] мне написал, что он именно хочет. Может, он хочет про другого футболиста какого-то спросить. Но он мне написал, и мы решили созвониться, поговорить, чуть-чуть обсудить, что, как, как я себя чувствую.

Он мне рассказал всё про команду, как это всё создавалось, что было трудно первое время, но он хотел бы, чтобы я помог команде, чтобы приехал сюда, помог на поле, вне поля тоже. И вот я отозвался на вызов», — сказал Черышев в выпуске на YouTube-канале «КраСава».