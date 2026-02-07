Скидки
Нант — Олимпик Лион. Прямая трансляция
АПЛ может потерять € 2,8 млрд в случае наказания «Сити» за финансовые нарушения — источник

В «Манчестер Сити» считают, что вынесение вердикта по 115 обвинениям клуба в нарушении финансовых правил английской Премьер-лиги отложено из-за потенциальных последствий, которые могут обойтись АПЛ в £ 2,5 млрд (€ 2,8 млрд). Об этом сообщает The Touchline на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, в случае исключения «горожан» из чемпионата Англии турнир покинут такие звёздные футболисты, как нападающий Эрлинг Холанд, а также главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Телеканалы получат право расторгнуть контракты с АПЛ, что приведёт к «мгновенной» потере ей £ 2,5 млрд.

Премьер-лига предъявила «Манчестер Сити» официальные обвинения в нарушении финансовых правил лиги в феврале 2023 года. В документе АПЛ было 115 пунктов.

Сколько зарабатывают футболисты:

