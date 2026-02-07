Скидки
Футбол

Виктор Дьёкереш признан лучшим игроком месяца в «Арсенале» с 48% голосов болельщиков

Виктор Дьёкереш признан лучшим игроком месяца в «Арсенале» с 48% голосов болельщиков
Комментарии

Нападающий «Арсенала» Виктор Дьёкереш стал лучшим игроком месяца в клубе. 27-летний форвард победил в голосовании среди болельщиков, набрав 48% голосов. В этом голосовании он опередил таких игроков, как Габриэл Жезус, Габриэл Мартинелли и Мартин Субименди.

В январе шведский нападающий провёл восемь матчей во всех турнирах, забив четыре гола и отдав два результативных паса. Всего в текущем сезоне Дьёкереш принял участие в 31 матче во всех соревнованиях, на его счету 11 голов и два ассиста.

26 июля 2025 года Виктор Дьёкереш подписал контракт с «Арсеналом», перейдя из «Спортинга». По данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 70 млн.

