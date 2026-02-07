Соболев: пусть лучше на сборах 0:3, а потом положительный результат в чемпионате

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о матче с «Краснодаром» в Winline Зимнем Кубке РПЛ, в котором сине-бело-голубые уступили со счётом 0:3. Форвард провёл на поле всё время встречи.

– Что скажете по игре с «Краснодаром»?

– Это подготовительный матч на сборах. Да, неприятно проигрывать, но стоит отдать должное «Краснодару». Это тоже хорошая команда, которая также готовится к возобновлению сезона. В игре были как положительные, так и отрицательные моменты. Что касается пропущенных голов, они достаточно простыми получились. При этом сами могли забивать как минимум два. Всегда хочется побеждать, но так не бывает. С другой стороны, значит, есть над чем работать.

– Вы первый в составе «Зенита», кто на сборах провёл полноценный матч. Как ощущения?

– Нормальные. В принципе, могу сказать, что процентов на 80 готов, чувствую себя хорошо. С другой стороны, ещё есть время, чтобы многое подтянуть. Есть над чем поработать.

– Какое впечатление «Краснодар» оставил, если сравнивать с чемпионатом?

– Надо всегда уважать соперника. «Краснодар» — хорошая команда, прошлогодний чемпион. И по большому счёту игра получилась хорошей.

– В таких случаях болельщики часто говорят: «Пусть лучше такой результат будет на сборах, чем в сезоне». Согласны с этим?

– На 100% согласен. Пусть лучше на сборах 0:3, а потом положительный результат в чемпионате, — приводит слова Соболева «Матч ТВ».

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: