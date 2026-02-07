Скидки
Норвежская футбольная ассоциация ведёт переговоры о гражданстве Хайкина перед ЧМ-2026 — VG

Директор по связям с общественностью Норвежской футбольной ассоциации Рагнхильд Аск Коннелл подтвердил факт переговоров о получении норвежского гражданства российским голкипером «Будё-Глимт» Никитой Хайкиным в преддверии чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.

«Мы не имеем прямого контакта с Норвежским иммиграционным директоратом (UDI), но ведём переговоры с адвокатом Хайкина по этому вопросу», — заявил Аск Коннелл в комментарии изданию VG.

Сообщается, что Хайкину помогает юридическая фирма Kleven and Kristensen, которая подтверждает, что подаёт заявление на получение норвежского гражданства. По данным источника, ситуация с вратарём проходит по обычной процедуре, но может быть приоритетной для спортсменов, которым необходимо гражданство для участия в чемпионате.

«Мы можем сказать, что это процесс, который проходит в соответствии с обычной процедурой. Мы находимся в процессе подачи заявления. Это всё, что я могу сказать на данный момент, – сказал юрист Kleven and Kristensen Матс Ларсен Бейли.

По данным Норвежского управления по делам иммиграции, у них находится 11 000 необработанных заявлений на получение норвежского гражданства. В среднем с момента подачи заявителем всех необходимых документов до получения ответа проходит 22 месяца.

У UDI по-прежнему есть возможность отдавать приоритет заявкам спортсменов, которые будут представлять Норвегию. Прежде чем UDI сможет отдать приоритет заявке, необходимо получить подтверждение от спортивной ассоциации о том, что спортсмен будет участвовать в чемпионате, требующем норвежского гражданства.

