Джуду Беллингему сообщили о потере статуса неприкасаемого в сборной Англии — The Touchline

Полузащитнику мадридского «Реала» Джуду Беллингему сообщили, что он больше не является неприкасаемым в сборной Англии. Об этом сообщает The Touchline.

Согласно информации источника, игроку указали на отсутствие гарантированного места в стартовом составе национальной команды. Если его игра не улучшится, ожидается, что на чемпионате мира главный тренер Томас Тухель сделает ставку на хавбека «Астон Виллы» Моргана Роджерса.

В составе сборной Англии Беллингем провёл 46 матчей, в которых забил шесть голов и сделал 10 результативных передач. В текущем сезоне за «Реал» полузащитник принял участие в 28 матчах, на его счету шесть забитых мячей и четыре ассиста.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт ближайшим летом в США, Канаде и Мексике.