Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джуду Беллингему сообщили о потере статуса неприкасаемого в сборной Англии — The Touchline

Джуду Беллингему сообщили о потере статуса неприкасаемого в сборной Англии — The Touchline
Комментарии

Полузащитнику мадридского «Реала» Джуду Беллингему сообщили, что он больше не является неприкасаемым в сборной Англии. Об этом сообщает The Touchline.

Согласно информации источника, игроку указали на отсутствие гарантированного места в стартовом составе национальной команды. Если его игра не улучшится, ожидается, что на чемпионате мира главный тренер Томас Тухель сделает ставку на хавбека «Астон Виллы» Моргана Роджерса.

В составе сборной Англии Беллингем провёл 46 матчей, в которых забил шесть голов и сделал 10 результативных передач. В текущем сезоне за «Реал» полузащитник принял участие в 28 матчах, на его счету шесть забитых мячей и четыре ассиста.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт ближайшим летом в США, Канаде и Мексике.

Материалы по теме
«Реал» рассматривает Энцо Фернандеса в качестве возможной замены для Беллингема — CO
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android