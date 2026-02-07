Скидки
Юрий Сёмин прокомментировал аренду Джона Дурана в «Зенит»

Российский тренер Юрий Сёмин высказался о возможной аренде нападающего Джона Дурана из саудовского «Аль-Насра» в «Зенит». Ранее договорённость между клубами подтвердил инсайдер Фабрицио Романо.

«Сложно предсказать, как Дуран адаптируется в «Зените» и российском чемпионате. Однако это талантливый футболист, очень силён индивидуально. Об этом знают все, поэтому у него достаточно много приглашений. Только время покажет положительный или отрицательный исход этого приглашения», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Джон Дуран выступает за «Аль-Наср» с января 2025 года. По данным СМИ, саудовцы заплатили английской «Астон Вилле» за трансфер колумбийца € 77 млн. Первую часть сезона-2025/2026 футболист провёл в аренде в «Фенербахче».

