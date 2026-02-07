«Двигаемся, двигаемся». Сперцян — о разгромной победе «Краснодара» в матче с «Зенитом»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал результат матча Winline Зимнего Кубка РПЛ с «Зенитом», где «быки» победили со счётом 3:0.

«Важная победа. Самое главное — очень много хороших, позитивных моментов по сравнению с игрой с ЦСКА, где было не очень («Быки» уступили ЦСКА в серии пенальти со счётом 5:4, основное время — 2:2. — Прим. «Чемпионата»). Набираем форму, двигаемся, двигаемся», — сказал Сперцян пресс-службе «Краснодара» на YouTube-канале.

В следующем матче соревнования команда Мурада Мусаева встретится с московским «Динамо». Игра состоится 10 февраля. После двух туров Зимнего Кубка РПЛ чёрно-зелёные набрали четыре очка и занимают первое место.

Самые титулованные футбольные клубы России: