Три клуба АПЛ заинтересованы в хавбеке Кёртисе Джонсе из «Ливерпуля» — TEAMtalk

Полузащитник «Ливерпуля» Кёртис Джонс оказался в центре внимания трёх клубов Премьер-лиги: «Ньюкасла», «Тоттенхэма» и «Астон Виллы». Будущее 25-летнего игрока в «Ливерпуле» стало неопределённым, так как переговоры о продлении контракта, срок действия которого истекает через 18 месяцев, ещё не начались. Согласно информации от TEAMTalk, «Ньюкасл» рассматривает Джонса как потенциальную замену Сандро Тонали, которого продолжают связывать с переходом в «Арсенал».

Наиболее активный интерес проявляет именно «Ньюкасл». Главный тренер Эдди Хау видит в Джонсе идеальное усиление для своей команды. «Тоттенхэм» также интересовался Джонсом в январе, а Унаи Эмери из «Астон Виллы» стремится подписать игрока с английским паспортом и опытом участия в чемпионских гонках.

В недавнем интервью тренер «Ливерпуля» Арне Слот заявил, что не хочет терять Джонса. Он подчеркнул важность полузащитника, отметив, что при плотном графике и ограниченном составе продажа игрока была бы странным шагом. Однако Слот признал, что переговоры по контракту ведутся в других подразделениях клуба и пока нет новостей о новом соглашении.

В текущем сезоне Джонс провёл 30 матчей, в которых отдал одну результативную передачу. По оценке Transfermarkt, его стоимость составляет € 40 млн.