«Ливерпуль» готов платить Собослаи около € 14 млн в год по новому контракту — TEAMtalk

«Ливерпуль» готов удовлетворить требования по зарплате полузащитника Доминика Собослаи, рассчитывающего на £ 250 тыс. (€ 290 тыс.) в неделю по новому контракту. Клуб готов ускорить переговоры насчёт трудового соглашения 25-летнего хавбека. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, продление контракта с венгерским игроком является одним из главных приоритетов мерсисайдцев в преддверии летнего трансферного окна. Ближайшие переговоры между сторонами должны состояться после закрытия январского трансферного окна.

Подчёркивается, что самым высокооплачиваемым футболистом «Ливерпуля» является вингер Мохамед Салах с окладом в £ 400 тыс. (€ 460 тыс.) в неделю.

В нынешнем сезоне Собослаи принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 85 млн.

Сколько зарабатывают футболисты: