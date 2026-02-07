Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» готов платить Собослаи около € 14 млн в год по новому контракту — TEAMtalk

«Ливерпуль» готов платить Собослаи около € 14 млн в год по новому контракту — TEAMtalk
Комментарии

«Ливерпуль» готов удовлетворить требования по зарплате полузащитника Доминика Собослаи, рассчитывающего на £ 250 тыс. (€ 290 тыс.) в неделю по новому контракту. Клуб готов ускорить переговоры насчёт трудового соглашения 25-летнего хавбека. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, продление контракта с венгерским игроком является одним из главных приоритетов мерсисайдцев в преддверии летнего трансферного окна. Ближайшие переговоры между сторонами должны состояться после закрытия январского трансферного окна.

Подчёркивается, что самым высокооплачиваемым футболистом «Ливерпуля» является вингер Мохамед Салах с окладом в £ 400 тыс. (€ 460 тыс.) в неделю.

В нынешнем сезоне Собослаи принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 85 млн.

Материалы по теме
«Ливерпуль» ведёт переговоры о новом контракте с Собослаи — Indykaila

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android