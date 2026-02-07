Сёмин: Козлов — один из самых талантливых футболистов России, но ему нужна практика

Российский тренер Юрий Сёмин прокомментировал возможный переход полузащитника Данилы Козлова из «Краснодара» в ЦСКА. 5 февраля источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что 21-летний хавбек вылетел в Москву для прохождения медосмотра и завершения трансфера в армейский клуб.

«Козлов — один из самых талантливых молодых футболистов России. Он хорошо понимает футбол, у него хорошие мысли на поле. Ему нужна постоянная практика, надо играть как можно больше. Тогда он сможет развить свои талантливые качества. Не знаю, получится ли у него, но он, безусловно, талантлив», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В текущем сезоне Козлов провёл 10 матчей в Российской Премьер-Лиге, результативными действиями полузащитник не отметился. В Фонбет Кубке России на его счету восемь матчей, пять забитых мячей и четыре голевые передачи.