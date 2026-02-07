Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сёмин: Козлов — один из самых талантливых футболистов России, но ему нужна практика

Сёмин: Козлов — один из самых талантливых футболистов России, но ему нужна практика
Комментарии

Российский тренер Юрий Сёмин прокомментировал возможный переход полузащитника Данилы Козлова из «Краснодара» в ЦСКА. 5 февраля источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что 21-летний хавбек вылетел в Москву для прохождения медосмотра и завершения трансфера в армейский клуб.

«Козлов — один из самых талантливых молодых футболистов России. Он хорошо понимает футбол, у него хорошие мысли на поле. Ему нужна постоянная практика, надо играть как можно больше. Тогда он сможет развить свои талантливые качества. Не знаю, получится ли у него, но он, безусловно, талантлив», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В текущем сезоне Козлов провёл 10 матчей в Российской Премьер-Лиге, результативными действиями полузащитник не отметился. В Фонбет Кубке России на его счету восемь матчей, пять забитых мячей и четыре голевые передачи.

Материалы по теме
В ЦСКА сообщили о прохождении медосмотра игроком «Краснодара» Козловым перед трансфером
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android