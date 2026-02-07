Родриго недоволен в «Реале», вингер считает себя перспективнее Эндрика — The Touchline

Крайний нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс недоволен своим нынешним положением в команде. Вингер считает, что обладает большим потенциалом, чем соотечественник Эндрик, забивший пять голов в пяти матчах за «Лион». Об этом сообщает The Touchline на странице в социальной сети X.

По информации источника, окружение бразильского футболиста сообщило о его готовности покинуть «Королевский клуб».

В 26 матчах сезона Родриго забил три гола и сделал шесть результативных передач во всех турнирах. Эндрик перешёл из «Реала» в «Лион» на правах аренды в конце декабря. Всего 19-летний форвард отметился пятью мячами и ассистом в восьми встречах в текущем сезоне.

