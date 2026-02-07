Скидки
Нант — Олимпик Лион. Прямая трансляция
23:05 Мск
В «Баварии» рассказали о состоянии Кейна и Нойера перед матчем с «Хоффенхаймом»

Пресс-служба мюнхенской «Баварии» опубликовала медицинскую сводку перед матчем 21-го тура немецкой Бундеслиги с «Хоффенхаймом». Команды сыграют в воскресенье, 8 февраля, на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). В качестве главного арбитра встречу обслужит Тобиас Штилер из Гамбурга (Германия).

Германия — Бундеслига . 21-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Не начался
Хоффенхайм
Зинсхайм
«Гарри Кейн вернулся к тренировкам. Мануэль Нойер отсутствует из-за болезни», — говорится в сообщении пресс-службы «Баварии» в соцсети X.

«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии. В активе команды 51 очко в 20 встречах. Отрыв от располагающейся на второй строчке дортмундской «Боруссии» составляет шесть очков.

