Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Торпедо — Пари НН, результат матча 7 февраля 2026, счёт 4:2, Товарищеский матч

«Торпедо» победило «Пари НН» в товарищеском матче с шестью голами
Комментарии

Завершился товарищеский матч в рамках подготовки к весенней части сезона-2025/2026 между московским «Торпедо» из Лиги Pari и нижегородским «Пари НН» из Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на поле Maxx royal football center в городе Белек (Турция). Победу со счётом 4:2 праздновали футболисты столичного клуба.

«Пари НН» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе нижегородцев 15 набранных очков в 18 турах. В первом матче после возобновления чемпионата России команды сыграет с «Локомотивом» в Москве.

«Торпедо» располагается на 15-й строчке в Первой лиге с 21 очком в 21 туре. Отрыв от зоны вылета составляет одно очко.

Материалы по теме
«Урал» потерял важного игрока, «Коломна» — в любителях. Главное в ФНЛ
«Урал» потерял важного игрока, «Коломна» — в любителях. Главное в ФНЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android