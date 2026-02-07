«Торпедо» победило «Пари НН» в товарищеском матче с шестью голами

Завершился товарищеский матч в рамках подготовки к весенней части сезона-2025/2026 между московским «Торпедо» из Лиги Pari и нижегородским «Пари НН» из Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на поле Maxx royal football center в городе Белек (Турция). Победу со счётом 4:2 праздновали футболисты столичного клуба.

«Пари НН» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе нижегородцев 15 набранных очков в 18 турах. В первом матче после возобновления чемпионата России команды сыграет с «Локомотивом» в Москве.

«Торпедо» располагается на 15-й строчке в Первой лиге с 21 очком в 21 туре. Отрыв от зоны вылета составляет одно очко.