Ван Дейк: мы очень усердно работаем, чтобы играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк ответил на вопрос о необходимости участия клуба в Лиге чемпионов в следующем году.

«На 100% [нам нужно участвовать], потому что я хочу играть в Лиге чемпионов, и все остальные тоже этого хотят. Но поскольку мой последний сезон [по действующему контракту] заканчивается, мне нужно играть в Лиге чемпионов, поэтому мы очень усердно работаем, чтобы это осуществить.

Я по-прежнему считаю, что этот сезон может стать особенным, даже несмотря на все трудности, с которыми мы столкнулись летом, в первой половине сезона и из-за травм. Мы участвуем в Лиге чемпионов, мы всё ещё в Кубке Англии, так что посмотрим, что будет. Но нам нужна стабильность, нам нужно работать, и нам нужно получать от этого удовольствие, потому что нам очень повезло, что мы можем каждый раз выходить на поле, представлять клуб и показывать хороший футбол», — приводит слова ван Дейка Sky Sports.

«Ливерпуль» примет «Манчестер Сити» в воскресенье, 8 февраля, в рамках 25-го тура АПЛ.