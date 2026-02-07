Скидки
Нант — Олимпик Лион. Прямая трансляция
23:05 Мск
«Барселоне» интересен Лисандро Мартинес, «МЮ» может потребовать € 55 млн — Caught Offside

«Барселона» проявляет интерес к центральному защитнику «Манчестер Юнайтед», чемпиону мира Лисандро Мартинесу. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «красные дьяволы» не хотят продавать 28-летнего футболиста и могут активизировать переговоры о новом контракте. Однако в каталонском клубе считают, что переход аргентинца может состояться по приемлемой цене. Не исключено, что манкунианцы запросят около € 55 млн за трансфер Мартинеса.

Защитник играет за «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне Мартинес принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

