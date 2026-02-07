Скидки
Главная Футбол Новости

Ван Дейк: Холанд — современный нападающий. Сильный, быстрый, прирождённый бомбардир

Комментарии

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о нападающем «Манчестер Сити» Эрлинге Холанде.

«Он потрясающий нападающий, и я играл против Эрлинга уже много лет. Он современный нападающий — сильный, быстрый, прирождённый бомбардир, и это будет непросто. [В прошлом матче с «Манчестер Сити»] была очень напряжённая игра, и, если бы мы смогли переломить ход матча, всё могло бы сложиться совершенно иначе, но в итоге, во втором тайме, мы потерпели вполне заслуженное поражение. Но в воскресенье — это ещё одна возможность, противостояние, которое всегда было сложным, с очень хорошей атмосферой, и этого стоит ждать с нетерпением», — приводит слова ван Дейка Sky Sports.

«Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Сити» в воскресенье, 8 февраля, в рамках 25-го тура АПЛ.

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
