Ван Дейк: Холанд — современный нападающий. Сильный, быстрый, прирождённый бомбардир

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о нападающем «Манчестер Сити» Эрлинге Холанде.

«Он потрясающий нападающий, и я играл против Эрлинга уже много лет. Он современный нападающий — сильный, быстрый, прирождённый бомбардир, и это будет непросто. [В прошлом матче с «Манчестер Сити»] была очень напряжённая игра, и, если бы мы смогли переломить ход матча, всё могло бы сложиться совершенно иначе, но в итоге, во втором тайме, мы потерпели вполне заслуженное поражение. Но в воскресенье — это ещё одна возможность, противостояние, которое всегда было сложным, с очень хорошей атмосферой, и этого стоит ждать с нетерпением», — приводит слова ван Дейка Sky Sports.

«Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Сити» в воскресенье, 8 февраля, в рамках 25-го тура АПЛ.