«Не могу гарантировать, что буду жить в Норвегии». Хайкин — о получении паспорта перед ЧМ

Российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин высказался о возможном получении норвежского паспорта перед чемпионатом мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Ранее стало известно, что адвокат вратаря Ларсен Бейли заявил, что они находятся в процессе подачи заявления на получение документа.

«Я не могу гарантировать, что буду жить в Норвегии. В жизни всё может измениться в одно мгновение, но я живу здесь уже давно и у меня сложились особые отношения. Моя жена тоже из Норвегии.

Нужно терпеливо подождать, а потом посмотрим. Надеюсь, я получу больше информации о своей ситуации. Я терпелив и спокоен», – приводит слова Хайкина VG.