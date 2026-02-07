«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: стартовые составы команд на матч 25-го тура АПЛ

Сегодня, 7 февраля, состоится матч 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между клубами «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Манчестер Юнайтед»: Ламменс, Дало, Магуайр, Мартинес, Шоу, Каземиро, Майну, Бруну Фернандеш, Кунья, Амад Диалло, Мбемо.

«Тоттенхэм»: Викарио, Пальинья, Ромеро, Ван де Вен, Грей, Галлахер, Сарр, Удоджи, Хави Симонс, Одобер, Соланке.

После 24 туров английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 41 очко и занимает четвёртое место. «Тоттенхэм» заработал 29 очков и располагается на 14-й строчке турнирной таблицы.

В 26-м туре манкунианцы встретятся с «Вест Хэм Юнайтед», а «шпоры» — с «Ньюкаслом». Обе игры пройдут 10 февраля.