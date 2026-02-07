Скидки
Нант — Олимпик Лион. Прямая трансляция
23:05 Мск
«Ювентус» согласовал контракт с Йылдызом с одной из самых высоких зарплат в клубе — Романо

Комментарии

Туринский «Ювентус» достиг устного соглашения с нападающим Кенаном Йылдызом и его представителями о новом долгосрочном контракте. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X. По данным источника, новое соглашение будет рассчитано на четыре года.

Сообщается, что Йылдыз согласился поставить подпись под новым контрактом, с которым он станет одним из самых высокооплачиваемых игроков в команде.

Кенан Йылдыз перебрался в молодёжную команду «Ювентуса» из «Баварии» в статусе свободного агента летом 2022 года. В текущем сезоне на счету 20-летнего вингера девять голов и восемь результативных передач в 31 матче во всех турнирах.

