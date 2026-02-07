Алонсо «задушил» «Реал» в плане физподготовки, Арбелоа больше уделяет этому внимание — Ser

В мадридском «Реале» считают, что бывший главный тренер Хаби Алонсо оставил команду в плохом состоянии в плане её физической подготовки. В клубе считают, что испанский специалист «задушил» команду в этом отношении, о чём сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Cadena Ser.

По информации источника, в стане «сливочных» полагают, что у футболистов есть много возможностей для улучшения их состояния. Помочь им в этом призван тренер по физподготовке Антонио Пинтус.

Подчёркивается, что Альваро Арбелоа, сменивший Алонсо, уделяет больше внимания игровой форме футболистов, их мотивации и укреплению командного духа. При этом новый тренер «Реала» не придаёт столь большого значения тактике.

Алонсо был назначен на пост главного тренера «сливочных» минувшим летом. 12 января «Королевский клуб» объявил о прекращении сотрудничества с испанским специалистом.

Материалы по теме Родриго недоволен в «Реале», вингер считает себя перспективнее Эндрика — The Touchline

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: