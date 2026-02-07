Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» снова рассматривает бесплатный трансфер Конате из «Ливерпуля» летом — Моретто

«Реал» снова рассматривает бесплатный трансфер Конате из «Ливерпуля» летом — Моретто
Комментарии

Мадридский «Реал» вновь заинтересован в подписании контракта с французским защитником «Ливерпуля» Ибраима Конате, чей контракт с английским клубом подходит к концу летом текущего года. Об этом в эфире Radio Marca сообщил инсайдер Маттео Моретто.

По данным источника, в конце прошлого года «Королевский клуб» отказался от идеи подписания француза в статусе свободного агента, однако сейчас мадридцы вернулись к кандидатуре Конате. Сообщается, что препятствиями для осуществления сделки были требования француза по зарплате, а также уровень игры в первой части сезона.

По информации инсайдера, «Реал» планирует взять летом более одного защитника, поскольку такие игроки, как Антонио Рюдигер и Давид Алаба, близки к уходу из клуба в конце сезона.

Материалы по теме
ЦСКА нашёл защитника в Бразилии, а Хамес — новый клуб. Трансферы и слухи дня
ЦСКА нашёл защитника в Бразилии, а Хамес — новый клуб. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android