«Реал» снова рассматривает бесплатный трансфер Конате из «Ливерпуля» летом — Моретто

Мадридский «Реал» вновь заинтересован в подписании контракта с французским защитником «Ливерпуля» Ибраима Конате, чей контракт с английским клубом подходит к концу летом текущего года. Об этом в эфире Radio Marca сообщил инсайдер Маттео Моретто.

По данным источника, в конце прошлого года «Королевский клуб» отказался от идеи подписания француза в статусе свободного агента, однако сейчас мадридцы вернулись к кандидатуре Конате. Сообщается, что препятствиями для осуществления сделки были требования француза по зарплате, а также уровень игры в первой части сезона.

По информации инсайдера, «Реал» планирует взять летом более одного защитника, поскольку такие игроки, как Антонио Рюдигер и Давид Алаба, близки к уходу из клуба в конце сезона.