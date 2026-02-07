Кононов: готовность к сезону пока не оптимальная, но будем бороться за стыковые матчи

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче с «Пари НН» (4:2).

– Играли неплохо. Но, несмотря на то что «Пари НН» вышел вторым составом, у нас всё равно были определённые ошибки – в частности, в начале матча, когда пропустили после стандарта. Готовность к сезону пока не оптимальная: впереди три недели, за которые мы должны прибавить в функциональном плане.

– Реально ли попасть в стыковые матчи? Говорят, такая задача стоит на остаток сезона.

– Это будет непросто, но мы будем бороться.

– В «Торпедо» не хватало лидера, сейчас появился Кирилл Гоцук. Что скажете?

– Кирилл во многих своих командах был капитаном. Когда мы рассматривали его кандидатуру, в первую очередь думали о том, что он способен сплотить коллектив, у него есть характер и опыт. Для нас это усиление, а как дальше всё сложится – посмотрим.

– Что скажете о Данииле Уткине? Он пока не в оптимальной форме, но уже отдал две голевые передачи. Будете его подписывать?

– Он пропустил много времени из-за травмы – три-четыре месяца вообще не играл. Сейчас только начинает набирать форму. Он волевой, крепкий парень, поэтому, думаю, быстро прибавит. Уже сейчас видно, как он работает: с каждой игрой становится всё лучше. Думаю, мы его всё-таки подпишем, – приводит слова Кононова Metaratings.

Ранее сообщалось, что Уткин прибыл на сбор «Торпедо» в Турции. Напомним, летом 2025 года он перешёл из «Ростова» в «Балтику» на правах аренды до конца сезона-2025/2026.