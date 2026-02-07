Скидки
Нант — Олимпик Лион. Прямая трансляция
22-летний Фермин Лопес заявил о желании завершить карьеру в «Барселоне»

Комментарии

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес рассказал о намерении провести всю футбольную карьеру в родном клубе. В конце января сине-гранатовые продлили контракт с 22-летним воспитанником до лета 2031 года. Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляет английский «Челси».

«Надеюсь, что смогу остаться здесь на долгие годы и завершить свою карьеру. Это было бы удовольствием и мечтой. У нас отличная команда, мы семья, мы вернулись на «Камп Ноу»… Впереди у нас великолепный сезон, и, надеюсь, мы сможем войти в историю», — приводит слова Фермина издание Marca.

В текущем сезоне Фермин Лопес принял участие в 28 матчах за каталонцев во всех турнирах. На счету испанца 10 голов и 11 результативных передач.

