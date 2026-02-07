Скидки
Нант — Олимпик Лион. Прямая трансляция
23:05 Мск
Матч-центр:
Футбол Новости

Стали известны три трансферные цели «Манчестер Сити» на лето

Стали известны три трансферные цели «Манчестер Сити» на лето
Комментарии

«Манчестер Сити» хочет усилить центр поля, подписав 23-летнего полузащитника Эллиота Андерсона из «Ноттингем Форест». «Горожане» считают, что способны опередить «Манчестер Юнайтед» в борьбе за переход английского футболиста. Об этом сообщает The i Paper.

По информации источника, «Манчестер Сити» также хочет укрепить позицию правого защитника, в связи с чем рассматривает кандидатуры 21-летнего футболиста «Брентфорда» Микаеля Кайоде и 19-летнего игрока «Фейеноорда» Дживайро Рида.

После 24 туров английской Премьер-лиги подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 47 очков и располагаются на второй строчке, отставая от лидирующего «Арсенала» на шесть очков.

