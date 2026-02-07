Скидки
Нант — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

«МЮ» видит в защитнике стоимостью € 57,5 млн замену для Диогу Дало — TEAMtalk

Комментарии

«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» присоединились к списку клубов, следящих за правым защитником «Брентфорда» Микаелем Кайоде. «Красные дьяволы» видят в 21-летнем футболисте замену для Диогу Дало, который может покинуть команду летом. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «пчёлы» оценивают итальянского футболиста в £ 50 млн (€ 57,5 млн). Сам Кайоде не стремится покинуть «Брентфорд», где он чувствует себя счастливым.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 27 млн.

