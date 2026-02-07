Скидки
Нант — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Барселона» объявила о выходе из проекта Суперлиги

«Барселона» объявила о выходе из проекта Суперлиги
Комментарии

«Барселона» на официальном сайте проинформировала о выходе из проекта Европейской Суперлиги.

«ФК «Барселона» настоящим объявляет, что сегодня он официально уведомил компанию European Super League Company и участвующие клубы о своём выходе из проекта Европейской Суперлиги», — написано в заявлении каталонского клуба.

Объявление о создании нового европейского футбольного турнира было сделано в 2021 году. «Барселона» выступила в качестве одного из 12 учредителей Суперлиги. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) раскритиковал проект, а также заявил, что все участвующие в нём клубы будут отстранены от выступлений в других внутренних, европейских и мировых соревнованиях.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

