Экс-форвард «Спартака» Ари составил символическую сборную из футболистов, с которыми играл

Бывший нападающий «АЗ Алкмар», «Спартака», «Локомотива», «Краснодара», сборной России и «БроукБойз» Ари собрал символическую сборную из футболистов, с которыми в тот или иной период карьеры выступал за одну команду.

Вратарь: Серхио Ромеро («АЗ Алкмар»)

Защитники: Николас Пареха («Спартак»), Андреас Гранквист («Краснодар»), Гилл Свертс («АЗ Алкмар»), Кристиан Рамирес («Краснодар»).

Полузащитники: Тонни де Вильена («Краснодар»), Мусса Дембеле («АЗ Алкмар»), Алекс («Спартак»).

Нападающие: Вандерсон («Краснодар»), Эйден Макгиди («Спартак»), Веллитон («Спартак»).

Главный тренер: Олег Кононов («Краснодар»).

Видео с ответами было опубликовано в телеграм-канале Кубка России по футболу.