Мантуан — о матче с «Краснодаром»: лучше проиграть сейчас, сделать ошибки и их исправить

Крайний нападающий «Зенита» Густаво Мантуан рассказал об эмоциях после двух матчей Winline Зимнего Кубка РПЛ. В первой игре сине-бело-голубые победили московское «Динамо» со счётом 2:1, во второй — уступили «Краснодару» со счётом 0:3.

«Могу только сказать, что никому здесь, в этой команде, не нравится проигрывать. Каждый из нас выходит на поле в любом матче с одной целью — победить. Но это сборы, только середина подготовительного периода. Лучше проиграть сейчас, сделать какие-то ошибки, чтобы было время их исправить. На мой взгляд, это естественный процесс. В этом подготовительном периоде бывают взлёты, падения. Обращаем внимание только на свою работу. И, повторюсь, если допускаем ошибки, то исправляем их», — приводит слова Мантуана пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

