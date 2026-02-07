Скидки
Нант — Олимпик Лион. Прямая трансляция
23:05 Мск
Мантуан — о матче с «Краснодаром»: лучше проиграть сейчас, сделать ошибки и их исправить
Комментарии

Крайний нападающий «Зенита» Густаво Мантуан рассказал об эмоциях после двух матчей Winline Зимнего Кубка РПЛ. В первой игре сине-бело-голубые победили московское «Динамо» со счётом 2:1, во второй — уступили «Краснодару» со счётом 0:3.

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
06 февраля 2026, пятница. 19:15 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кобнан – 34'     2:0 Хмарин – 54'     3:0 Гусейнов – 57'    

«Могу только сказать, что никому здесь, в этой команде, не нравится проигрывать. Каждый из нас выходит на поле в любом матче с одной целью — победить. Но это сборы, только середина подготовительного периода. Лучше проиграть сейчас, сделать какие-то ошибки, чтобы было время их исправить. На мой взгляд, это естественный процесс. В этом подготовительном периоде бывают взлёты, падения. Обращаем внимание только на свою работу. И, повторюсь, если допускаем ошибки, то исправляем их», — приводит слова Мантуана пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

Соболев: пусть лучше на сборах 0:3, а потом положительный результат в чемпионате

