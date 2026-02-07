Скидки
Энцо Фернандес — о Лэмпарде: он был исключительным игроком и легендой «Челси»

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес высказал мнение о своём кумире — бывшем хавбеке клуба Фрэнке Лэмпарде.

«Я посмотрел много видео с Фрэнком с тех пор, как пришёл в «Челси». Я видел, как он прорывался на последние метры поля и как он попадал в штрафную. В то время я не играл на этой позиции, я играл дальше от ворот, поэтому я не мог много с ним об этом говорить. Но я смотрел и учился на его видео с тех пор, как пришёл в клуб.

Он был исключительным игроком и легендой «Челси». Мне не нравится, когда меня сравнивают с ним, потому что он добился здесь гораздо большего, чем я. Он мой кумир. Я надеюсь пойти по его стопам в «Челси», — приводит слова Фернандеса Sky Sports.

В текущем сезоне Фернандес провёл 36 матчей за клуб во всех соревнованиях, отметившись 11 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 85 млн.

