МИД Украины отреагировал на бан Мудрика в CS из-за упоминания Волыни в конфликте с поляком

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на 28-дневный бан футболиста «Челси» Михаила Мудрика в игре Counter-Strike 2. В конфликте с геймером из Польши украинец упомянул Волынь. Жалоба на футболиста была рассмотрена и удовлетворена администраторами платформы.

«Благодарим вас за ваш запрос и возможность прояснить ситуацию. Министерство иностранных дел Украины осведомлено об инциденте, произошедшем во время участия Михаила Мудрика в онлайн-игре. Мы полностью понимаем особую деликатность вопросов, связанных с Волынской трагедией и событиями 1940-х годов, а также глубокий эмоциональный резонанс, который они вызывают в польском обществе. Министерство иностранных дел Украины последовательно выступает за ответственный и уважительный подход к сложным главам общей украинско-польской истории.

Любые заявления, которые могут быть восприняты как неуважительные к памяти жертв трагедии или наносящие вред польской нации, противоречат этому подходу. Мы также хотели бы подчеркнуть, что Украина является демократическим государством и не контролирует заявления частных лиц, особенно в неофициальном контексте. Согласно имеющейся у Министерства иностранных дел Украины информации, вышеупомянутый футболист не действует от имени Украины и не является членом Украинской национальной футбольной ассоциации.

Таким образом, Министерство не уполномочено возбуждать судебные дела. Дисциплинарные разбирательства в отношении таких спортсменов или комментирование их частных заявлений запрещены. Поэтому Министерство иностранных дел Украины постоянно призывает граждан Украины, и особенно общественных деятелей, к благоразумному и ответственному общению как за рубежом, так и в обществе. Мы убеждены, что подобным инцидентам не должно быть места в общении между украинским и польским народами. Украинское общество искренне ценит солидарность, поддержку и бескорыстную помощь, оказанную Украине гражданами Республики Польша в самые трудные времена. С уважением, Министерство иностранных дел Украины», — говорится в тексте обращения, опубликованном польским изданием Onet.