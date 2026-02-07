Матч Ла Лиги между «Райо Вальекано» и «Овьедо» отменён

Матч 23-го тура Ла Лиги между «Райо Вальекано» и «Овьедо», который должен был пройти на стадионе «Вальекас» в Мадриде, перенесён. Об этом сообщает пресс-служба соревнования на официальном сайте.

«Решение было принято после проверки, показавшей, что на текущий момент игровое поле не соответствует необходимым требованиям проведения встречи в безопасных условиях», — написано в заявлении Ла Лиги.

Также подчёркивается, что «Райо Вальекано» полностью заменил газон на поле в течение недели для проведения указанного матча. Но неблагоприятные погодные условия во время выполнения работ, а также прогноз погоды на ближайшие часы с непрерывным дождём не позволили остаться газону в оптимальном состоянии.

