«Спартак» — «Далянь Инбо»: стартовый состав красно-белых на товарищеский матч

Сегодня, 7 февраля, состоится товарищеский матч, в котором встретятся московский «Спартак» и китайский «Далянь Инбо». Игра пройдёт в Дубае. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Джику, Литвинов, Дмитриев, Саусь, Зобнин, Жедсон, Барко, Бонгонда, Гарсия, Угальде.

В следующем матче на сборах красно-белые встретятся с «Астаной». Игра состоится 10 февраля. 21 февраля «Спартак» проведёт матч с «Ростовом». 23 февраля команда Карлоса Хуана Карседо встретится с «Елимаем». Все указанные встречи начнутся в 16:00 мск.

После завершения первой части Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 29 очков и занимает шестое место.

Как появился «Спартак»: