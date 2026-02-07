Джон Терри раскритиковал празднование игроков «Арсенала» после выхода в финал Кубка лиги

Бывший защитник «Челси» Джон Терри прокомментировал празднование игроков «Арсенала» после их выхода в финал Кубка английской лиги. Легенда «Челси» выразил недовольство по поводу бурного празднования команды после победы над «Челси» в полуфинале турнира. «Канониры» одержали две победы над соперником (3:2, 1:0) и обеспечили себе место в финале.

«Я просто хочу поговорить о праздновании «Арсенала» после, давайте не будем забывать, что это Кубок лиги, а не финал Лиги чемпионов. Они праздновали слишком бурно, и я думаю, это показало, какое давление на них сейчас оказывается. Я уже говорил это раньше, «Арсенал» выглядит лучшей командой Премьер-лиги на данный момент, и я думаю, что они были лучшей командой в Премьер-лиге до сих пор. У них очень сильный состав, и я думаю, что они были лучшими. Но также это, конечно, был не финал Лиги чемпионов, в который они квалифицировались, а финал Кубка лиги. Да, это первый турнир, который можно выиграть. Я думаю, это действительно важно. Но это просто показало мне, в каком состоянии находится команда «Арсенала» в данный момент. Они чувствуют нервозность», — приводит слова Терри Goal.

Финал Кубка английской лиги 2026 года запланирован на 22 марта. В финале встретятся клубы Премьер-лиги «Арсенал» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.