«Овьедо» выступил с резкой критикой Ла Лиги после отмены матча с «Райо Вальекано»

Пресс-служба «Овьедо» отреагировала на решение Ла Лиги о переносе матча 23-го тура с «Райо Вальекано». Команды должны были сыграть сегодня, 7 февраля, на стадионе «Вальекас» в Мадриде. В качестве причины отмены игры называется неподобающее состояние газона и погодные условия.

«После официального объявления о переносе матча с «Райо Вальекано» «Овьедо» публикует следующее заявление: Клуб выражает свою солидарность и сочувствие команде, тренерскому штабу и болельщикам «Райо Вальекано» в связи с ситуацией, о которой было объявлено в заявлении Испанской футбольной ассоциации. «Овьедо» также признаёт, что компетентные органы поставили во главу угла безопасность игроков — основополагающий принцип, который должен соблюдаться при любых обстоятельствах в профессиональном спорте.

Однако это решение наносит явный ущерб нашему клубу с точки зрения спорта, организации и финансов, поскольку оно было принято после того, как команда уже прибыла на стадион. Оно также затрагивает наших болельщиков и представителей СМИ, которые планировали посетить матч. В связи с этим и учитывая обстоятельства, «Овьедо» выражает глубокое недовольство существенными изменениями в доступности игроков, которые напрямую затрагивают нашу команду, принимая во внимание наше положение в турнирной таблице и важность очков, поставленных на карту для обоих клубов. В связи с этим клуб заявляет, что изучит все возможные юридические аспекты и предпримет все необходимые действия в соответствующих органах с целью обеспечения результата матча и честной конкуренции», — говорится в заявлении пресс-службы на официальном сайте «Овьедо».