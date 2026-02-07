Скидки
Нант — Олимпик Лион. Прямая трансляция
23:05 Мск
Представитель Маркиньоса отреагировал на слухи об интересе к вингеру из Мексики

Александр Саму, представитель крайнего нападающего «Спартака» Маркиньоса, прокомментировал информацию об интересе к бразильскому вингеру со стороны мексиканской «Америки».

«Из Мексики с нами никто не связывался. Уход в это окно из «Спартака» не рассматриваем», — приводит слова Саму телеграм-канал «Спартак Информ».

Нападающий перешёл в стан красно-белых летом 2024 года. За период выступлений в московской команде бразилец принял участие в 56 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и 15 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

