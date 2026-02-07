Скидки
Нант — Олимпик Лион. Прямая трансляция
23:05 Мск
«Барселона» выделила три ключевые фигуры после ухода Месси — The Touchline

Комментарии

В «Барселоне» определили три ключевые фигуры, которые помогли клубу справиться с последствиями ухода аргентинского нападающего Лионеля Месси. Руководство клуба считает, что от наступления мрачной эпохи «Барселону» спасли нападающий Ламин Ямаль, спортивный директор Деку и главный тренер Ханс-Дитер Флик. Об этом сообщает The Touchline в соцсети Х.

В руководстве сине-гранатовых уверены, что сейчас в клубе создана модель, аналогичная той, что существовала во времена Месси, Хосепа Гвардиолы и Чики Бегиристайна. На текущий момент эти три ключевые позиции занимают Ямаль, Флик и Деку.

После 22 туров испанской Ла Лиги каталонский клуб возглавляет турнирную таблицу с 55 очками. Сегодня, 7 февраля, «Барселона» встретится с «Мальоркой» в домашнем матче чемпионата Испании.

Испания — Примера . 23-й тур
07 февраля 2026, суббота. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
