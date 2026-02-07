Месси перешёл в «Неом», 18-летний француз арендован у «Страсбурга»

18-летний французский вингер Райан Месси перешёл в клуб саудовской Про-Лиги «Неом». Об аренде футболиста из «Страсбурга» официально объявила пресс-служба азиатской команды. Сообщается, что срок аренды игрока молодёжной сборной Франции продлится до лета 2026 года.

«Добро пожаловать, Райан!» — говорится в сообщении пресс-службы «Неома» в соцсети X.

Фото: ФК «Неом»

Райан Месси выступает за «Страсбург» с августа 2024 года. Первую часть сезона-2025/2026 он провёл на правах аренды в клубе «По» из Лиги 2. Всего в активе атакующего полузащитника 14 матчей во второй по силе лиге страны, в которых он отметился двумя забитыми мячами.